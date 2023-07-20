Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.07.2023 03:38

Bursa’da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşaat alanına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Bursa’da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Oktay Bora idaresindeki otomobil, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp kaldırımı aşarak inşaat alanına uçtu.

Kazada, Bora ve araçta bulunan Onur Karaorman ile Serdar Sezgin otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar bulunduğu yerden çıkartılırken Serdar Sezgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oktay Bora'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Trafik Kazası Bursa
Sıradaki Haber
Urla'da makilik alanda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:12
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
01:04
Balkanlar'da etkili olan yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti
01:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama
03:41
Urla'da makilik alanda yangın çıktı
00:43
AB'den Bosna Hersek'in anayasal sistemini tehdit edenlere uyarı
00:41
ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ