Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.07.2023 23:28

Isparta'da ormana giriş yasağını ihlal eden kişiye 1295 lira ceza

Isparta'da orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kuralları ihlal eden kişiye 1295 lira ceza uygulandı.

Isparta'da ormana giriş yasağını ihlal eden kişiye 1295 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gölcük Tabiat Parkı'nda ormana giriş kısıtlaması uygulanan bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda araç bulunduğunu tespit etti.

Bölgede çalışma yapan ekipleri, ormanda bulunan bir kişiye Orman Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na ihlalden 1295 lira ceza kesti.

Isparta Valiliği, 6 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle kent genelinde hava sıcaklıklarındaki artış ve kuraklık sebebiyle yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğine işaret etmişti.

Bu kapsamda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişler, 30 Eylül 2023'e kadar yasaklanmıştı.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
AB'den Bosna Hersek'in anayasal sistemini tehdit edenlere uyarı
00:41
ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi
00:04
YKS sonuçları bugün açıklanacak
00:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
00:07
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
23:37
Beyaz Saray: Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerle ilgili bilgi topluyoruz
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
FOTO FOKUS
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ