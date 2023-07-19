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Türkiye
DHA 19.07.2023 23:24

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Sultanbeyli'de akşam saatlerinde otomobilde bulunan 3 kişiye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

18.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana gelen olayda 2 kişi, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

Şüpheliler otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Otomobilde bulunan Ö.A ve T. A adlı kardeşler silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı da hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

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