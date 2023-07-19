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Türkiye
İHA 19.07.2023 23:35

Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu

Tekirdağ’da sıcak havaların etkisiyle çoğalan ve sürüler halinde göç eden çekirgeler, tarım arazilerine zarar verip. önlerine gelen her şeyi yiyor. Sürü halindeki çekirgeler, çiftçiyi tedirgin ediyor.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürüler halinde hareket eden çekirgeler, önlerine gelen her şeyi yiyor.

Tarım arazilerine de zarar veren çekirgeler, üreticilerin korkulu rüyası oldu. Çekirge istilasının en yoğun yaşandığı Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi Muhtarı Turgay Güngör, “Yaklaşık 1 hafta, 10 günden beri çekirge istilası başladı. İlk gözüktükleri anda zarar yoktu, son iki günden beri zarar başladı. Yavru iken bir zarar yapmıyorlardı ama büyüyüp uçmaya başlayınca, tarlalara sınırdan 8-10 metreye kadar zarar yapmaya başladılar. Ayçiçeğinin yaprağını yiyorlar, kafa kısmının etrafını yiyorlar, komple sıyırıyorlar” dedi.

Çekirgelerin sulu tarım yapılan bölgeye henüz inmediğini anlatan Muhtar Güngör, "2 bin 300 dekarlık mera kısmında, etrafıyla birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar alanda zarar yapıyorlar. Mera biçildiği için şu an merada zarar yok ama yayıldığı için civarda zararın artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bakanlıktan ilaç temin edildi"

Tarım ve Orman Bakanlığı ilaç gönderdi Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne durumu bildirdiklerini aktaran Muhtar Turgay Güngör, müdürlükten gelen bilgiler çerçevesinde bakanlıktan ilaç temin edildiğini söyledi.

Güngör, ilaçların yarın kargoyla kendilerine teslim edileceğini ve Tarım ve Odman Müdürlüğü’nün destekleriyle birlikte araziyi ilaçlayacaklarını ifade etti.

Çekirgelerin tarlasının sınırına kadar geldiğini belirten çiftçi Hüsnü Kıray, “Bütün merayı sardı, benim tarlamın sınırında. Haşereler için ilaç aldım. Yetkililerden de destek bekliyoruz” dedi.

Kendi tarlasında bir zarar olmadığını fakat civarda çekirge istilasının çok olduğunu kaydeden Metin Sevinç adlı çiftçi ise durumdan muzdarib olduklarını söyledi. 

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Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
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