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Türkiye
İHA 10.08.2023 06:59

Bursa'da makas atan araç takla attı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazada makas atan araç takla atarak ters döndü.

Bursa'da makas atan araç takla attı: 5 yaralı

Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde seyir halinde olan İlker G. yönetimindeki otomobil iddiaya göre makas attığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan Doğancan A. yönetimindeki otomobile, ardından Zafer O. yönetimindeki otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan İlker G. yönetimindeki otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Emine G., İsa Ö., Özcan K., yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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