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Türkiye
AA 10.08.2023 05:41

Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu

Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aileden beşi kurtarıldı, biri ise kayboldu.

Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu

Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinde, serinlemek için denize giren Nimet K. ve beraberindeki 3 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Olay sırasında kıyıda bulunan 2 yakını, Nimet K. ve beraberindekilere yardım için girdikleri denizde akıntıya kapıldı.

Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ekipler, kayıp olan genci bulmak için bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

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