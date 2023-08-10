Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.08.2023 05:45

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Başkentte bir apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Kiraz Caddesi'nde, 3 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, yangının çıktığı daireden bir çocuk ile yan dairedeki 3'ü çocuk 4 kişiyi kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

Yangının çıktığı dairedeki bir kişi ise balkondan dışarı atlayarak kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Diğer dairelerde yaşayan 13 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binadan tahliye edildi.

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartmanın yanındaki marketin sahibi Rıza Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanından evine giderken yangını fark ettiğini belirterek, ilk önce binanın doğal gazını kapattığını söyledi.

Daha sonra dairelerin kapısını kırıp içeri girdiğini aktaran Doğan, diğer vatandaşların da yardımıyla yangının çıktığı daireden bir çocuk, yan daireden ise bir haftalık ve 2 yaşında bebekler, engelli bir çocuk ve annelerini kurtardıklarını söyledi.

Dairelerden çıkardıkları kişilerin dumandan etkilendiğini kaydeden Doğan, "Kapıyı ilk açtığımda salon, mutfak ve odalar yanıyordu. Kapıya doğru alev geliyordu. Alevler beni de etkiledi. Tek nefeste ancak alıp çıkabiliyordum. Tek nefeste içeri girip tek tek aldım herkesi." diye konuştu.

ETİKETLER
Ankara Yangın
Sıradaki Haber
Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:43
Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu
05:37
Ankara'da çöp kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
05:31
Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
04:51
Twitter'a Trump'ın hesabıyla ilgili bilgileri geç verdiği için 350 bin dolar ceza
03:49
Yaralılara yardım etmek isterken kaza yaptılar: 3 ölü, 11 yaralı
03:41
Yanındaki temel atma çalışmalarından etkilenen bina tahliye edildi
Kastamonu'da yangın 7 evi sardı
Kastamonu'da yangın 7 evi sardı
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ