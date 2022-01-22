Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da köpek saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yusuf Can Odabaş kulağından yaralandı. Kulağında doku kaybı oluşan Odabaş hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde spor kulübünde antrenman yapan 13 yaşındaki Yusuf Can Odabaş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.
Kulağından yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Odabaş, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kulağında oluşan doku kaybı nedeniyle plastik cerrahi bölümüne sevk edildi.
Etiketler: Köpek Sokak Hayvanları Bursa
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