İlçede iki gündür etkili olan yağışlı hava sırasında, Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.

Sahile yaklaşık olarak 2 kilometre mesafede oluşan hortum, çevredekilerde paniğe sebep oldu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Alanya'da dün akşamdan bu yana metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.

Yağışlı havanın, gece saatlerinde itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.