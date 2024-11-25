Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Merkez istikametine seyir halinde olan Batın G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Batın G., yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.