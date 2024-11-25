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Türkiye
DHA 25.11.2024 07:33

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki korkuluklara ardından bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
[Fotograf: DHA]

Merkez istikametine seyir halinde olan Batın G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Batın G., yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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