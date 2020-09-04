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Bursa'da kına gecesine baskın: 75 bin 600 lira ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, İçişleri Bakanlığının "COVID-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi yapılan otele polis ekiplerince baskın düzenlendi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza kesildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyulmadığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler buradaki eğlenceyi sonlandırdı.
Polis, COVID-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 75 bin 600 lira ceza kesti.
Ekipler, işletmeci A.G. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yaptı.
Etiketler: bursa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kına gecesi polis baskınıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 10:55
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