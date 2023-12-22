Bursa'da kaza yapan otomobil alev aldı: 7 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu Taşköprü Mahallesi mevkisinde İzmir yönüne giden Muhammet Emin Hakimoğlu yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Burhan Uslu'nun kullandığı yabancı plakalı otomobile arkasından çarptı.

Sürücüler Hakimoğlu ve Uslu ile otomobillerdeki Gamze, Mile, Kaan ve Ela Uslu, Yiğit Kuş ile Mehmet Demir'in yaralandığı kazanın ardından otomobil alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.