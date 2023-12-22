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Türkiye
AA 22.12.2023 09:43

Bursa'da kaza yapan otomobil alev aldı: 7 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kazanın ardından araçlardan birinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da kaza yapan otomobil alev aldı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

İstanbul-İzmir Otoyolu Taşköprü Mahallesi mevkisinde İzmir yönüne giden Muhammet Emin Hakimoğlu yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Burhan Uslu'nun kullandığı yabancı plakalı otomobile arkasından çarptı.

Sürücüler Hakimoğlu ve Uslu ile otomobillerdeki Gamze, Mile, Kaan ve Ela Uslu, Yiğit Kuş ile Mehmet Demir'in yaralandığı kazanın ardından otomobil alev aldı.

Bursa'da kaza yapan otomobil alev aldı: 7 yaralı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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