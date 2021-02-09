Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Nüzhetiye Mahallesi Mahya Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, İ.K. ve B.Y'yi kazı malzemeleriyle bölgede suçüstü yakaladı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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