Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da inşası devam eden binanın ikinci katı için hazırlanan beton döküm kalıpları çöktü. Kalıpların altında kalan dört işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden H.A'ya ait binada işçiler tarafından hazırlanan kalıp, beton döküldüğü sırada ağırlığa dayanamayıp çöktü. Bu esnada kalıbın altında kalan işçiler Selami A, Mevlüt Ç, Nazmi D. ve Şafi S, yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından inşaattan çıkartılan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: İş Kazaları
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