Kaza, saat 09.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2346 Sokak'ta meydana geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Mecid Ş.'nin park ettiği hafriyat kamyonu, bir süre sonra, freni boşalınca hareket etti.

[Fotoğraf: DHA]

Eğimli yolda 20 metre kadar giden kamyon, bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda oturanlar gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ön kısmı binanın bahçesine düşen ve asılı kalan hafriyat kamyonu, vinç ve kepçeyle bulunduğu yerden çıkarıldı.