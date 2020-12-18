İki çocuk babası AK Parti'li 62 yaşındaki Akkaya'nın cenazesi Ula Belediyesi hizmet binası önüne getirildi. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze İskele Mezarlığı'na götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Mezarlıkta düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Akkaya'nın cenazesi defnedildi.

Bakan Soylu, törenin ardından aileye taziyelerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan Akkaya, dün fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.