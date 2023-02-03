Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 13:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa’da iki katlı ev, alev alev yandı
[Fotograf: İHA]
Bursa’da iki katlı müstakil ev, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki katlı müstakil bir ev henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Evin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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