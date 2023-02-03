Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve amca çocukları olan 2 ailenin üyeleri, hazine arazisi kiralamak için Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü'ne gitti.

Burada karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada özel güvenlik görevlisi de tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Osman Çetin, yaşamını yitirdi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yunus Çetin, İsmail Çetin ve Haydar Oran ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.