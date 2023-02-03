Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, dünya genelinde her 6 ölümden biri, Türkiye'de ise 5 ölümden biri kanserden kaynaklanıyor. Kanser, Türkiye'deki ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığınca, tedaviye erişimin, sağlık altyapısının sağlanmasıyla birlikte koruyucu önlemlere de ağırlık veriliyor.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerileri doğrultusunda, 2008'den itibaren kayıt, önleme, tarama ve tedavi çalışmalarını bir arada barındıran Ulusal Kanser Kontrol Programı ile meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama programları uygulanıyor.

Tarama hizmeti, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarının yanı sıra illerdeki mobil tarama araçlarıyla veriliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de COVID-19 salgının etkilerinin azalmaya başladığı 2021'de 4,4 milyon tarama yapıldı.

Geçen yıl ise ülke genelinde yaklaşık 7,3 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunlardan yaklaşık 2,8 milyonu meme kanseri, 2,7 milyonu rahim ağzı kanseri ve 1,8 milyonu kalın bağırsak kanseri taraması oldu.

Taramalar hangi yaş gruplarında yapılıyor?

Ulusal Kanser Kontrol Programı'nda yer alan 40-69 yaş arasındaki kadınlara yönelik meme kanseri taraması kapsamında, yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılıyor, 2 yılda bir mamografi çekiliyor.

Rahim ağzı kanseri taraması ise 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testiyle yapılıyor.

Kalın bağırsak kanseri taraması, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) aracılığıyla yapılırken, bu gruptakilere 10 yılda bir kolonoskopi öneriliyor.

Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor ve ileri tetkikler isteniyor.

4 Şubat Kanser Günü farkındalık mesajı

Sağlık Bakanlığı, bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalık mesajında "Kanserden korunmak herkesin hakkıdır." ifadelerine yer verdi.

Mesajda "Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurabilirsiniz." çağrısı yapıldı.