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Türkiye
AA 03.10.2024 08:40

Bursa'da içme suyu sağlayan kuyu ve kaynaklar korumaya alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Söylemiş, Karacaahmet ve Subaşı mahallelerine içme suyu sağlayan kaynak ve kuyular için koruma alanı ilan edildi.

Bursa'da içme suyu sağlayan kuyu ve kaynaklar korumaya alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında koruma alanına ilişkin bilgiye ve koordinatlara yer verildi.

Buna göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Söylemiş, Karacaahmet ve Subaşı mahallelerine içme suyu sağlayan kaynak ve kuyular, Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.

Kaynak ve kuyuların içme suyu teminine katkısı yıllık yaklaşık 1 milyon 57 bin 536 ton olacak.

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