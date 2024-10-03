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Türkiye
İHA 03.10.2024 06:45

Kontrolden çıkan tır, işçi servisi ve otomobile çarparak durabildi: 13 yaralı

Gaziantep'te kavşakta dönüş yapmak isterken kontrolden çıkan tır, işçi servisi ile otomobile çarparak durabildi. Yaşanan kazada servisteki 11 işçi ile tırdaki 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır, işçi servisi ve otomobile çarparak durabildi: 13 yaralı
[Fotograf: İHA]

Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak önündeki Hasan G. idaresindeki işçi servisi ile park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine giden sağlık ekipleri, kaza sonucu işçi servisinde bulunan ve yaralanan 11 kişi ile tırdaki 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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