Bahar havası geri geliyor

Yağışlı ve serin hava etkisini kaybedecek. Yazdan kalma günler geri gelecek. Sıcaklık yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hava sıcaklıklarında Batı bölgemizden başlayarak artış bekliyoruz. Cuma gününden itibaren de İç ve Batı bölgelerimizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak" dedi.

3 büyük ilde yağış beklenmediğini vurgulayan Özdemirci şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul’da perşembe günü için 14 ila 23 derece bir sıcaklık bekliyoruz, cuma günü 18’e 26, cumartesi günü için 19’a 28 derece sıcaklık beklentimiz var. Başkent ankara’da genellikle az bulutlu ve açık bir hava olacak önümüzdeki üç gün boyunca. İzmir'de hafta sonu sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek."