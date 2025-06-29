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Türkiye
AA 29.06.2025 01:45

Bursa'da havai fişek ormanı yaktı; düğün salonu tahliye edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde atılan havai fişek ormanı tutuştururken, bölgede düzenlenen bir düğünde bunanlar ise ekiplerce tahliye edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte söndürüldü.

Bursa'da havai fişek ormanı yaktı; düğün salonu tahliye edildi

Mudanya Yolu Caddesi Çağrışan mevkiindeki otluk alanda iddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede bulunan düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bursa'da havai fişek ormanı yaktı; düğün salonu tahliye edildi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, vatandaşların sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Bursa'da havai fişek ormanı yaktı; düğün salonu tahliye edildi

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade eden Dalgıç, "Havai fişek sonucunda çıkan bir yangın vardı. İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler buna ama bu tür sorumsuz davranışlardan kaçınmamız gerekir. Bu kadar sıcak ve rüzgarlı günlerde çok büyük bir faciaya dönüşebilirdi. Burada yerleşim alanı, ağaçlar, kuru otlar var. Bu konuda bilinçli olmak gerekiyor." diye konuştu.

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