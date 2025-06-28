Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.06.2025 23:46

3 ilde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bolu-Göynük, Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu ve Gaziantep-Nurdağı'nda çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

3 ilde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Merkez Mahallesi Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.29 sıralarında başlayan yangının, fedakarca görev yapan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada da çalışmalara 4 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 1 merdivenli söndürme aracı, 6 su ikmal aracı ve su tankeri, 24 diğer araç ve 8 iş makinesinin (2 dozer, 5 greyder, 1 treyler) katıldığı, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleriyle 183 personelin sahada görev yaptığı kaydedildi.

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesi, Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Gaziantep

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.

Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

ETİKETLER
Bolu Orman Yangını Kahramanmaraş Gaziantep
Sıradaki Haber
Erzurum'daki maden kazası hakkında soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
00:46
Bakan Kacır: Savunma sanayinde yerlilik ve millilik Türkiye için mutlak bir zorunluluk
00:25
DMM, İzmir'deki orman yangınının "kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı
23:27
8 noktada alevlerle mücadele sürüyor
23:44
Erzurum'daki maden kazası hakkında soruşturma başlatıldı
22:06
Bakan Göktaş: Engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak 73 bin 800'e çıkardık
Akçakoca'da gün batımı
Akçakoca'da gün batımı
FOTO FOKUS
Aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine araba çarptı
Aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine araba çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ