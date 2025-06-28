3 ilde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Merkez Mahallesi Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.29 sıralarında başlayan yangının, fedakarca görev yapan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada da çalışmalara 4 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 1 merdivenli söndürme aracı, 6 su ikmal aracı ve su tankeri, 24 diğer araç ve 8 iş makinesinin (2 dozer, 5 greyder, 1 treyler) katıldığı, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleriyle 183 personelin sahada görev yaptığı kaydedildi.

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesi, Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Gaziantep

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.

Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.