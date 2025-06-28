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Türkiye
TRT Haber 28.06.2025 22:27

Erzurum'daki maden kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Erzurum'daki maden kazası hakkında soruşturma başlatıldı
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Erzurum Oltu'da taş ocağında göçük
Erzurum Oltu'da taş ocağında göçük

SGK tarafından müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan meydana gelen göçük nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek vefat edenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Işıkhan paylaşımında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiğini ve Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

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