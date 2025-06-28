Erzurum'daki maden kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

SGK tarafından müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan meydana gelen göçük nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek vefat edenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Işıkhan paylaşımında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiğini ve Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.