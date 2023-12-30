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Türkiye
AA 30.12.2023 18:43

Bursa'da fabrika yangını

Bursa'da organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da fabrika yangını
[Fotograf: DHA]

Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (HOSAB), plastik yedek parçaların üretildiği fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile HOSAB İtfaiye Merkezinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı, yoğun dumanın yükseldiği bölgede ekipler alevlere müdahalede bulundu.

Yangını yaklaşık bir saatte söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Fabrikada hasar yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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