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Türkiye
AA 30.12.2023 17:02

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı
[Fotograf: AA]

Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda Hüseyin Karaköse'nin kullandığı otomobil ile otel çalışanlarını taşıyan H.Ü. idaresindeki servis midibüsü Kızılot kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Karaköse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki Oğuzhan Bal ve servis midibüsünde bulunan 13 kişi yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Bal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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