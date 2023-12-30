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Türkiye
AA 30.12.2023 15:26

Erzurum'da feci kaza: 3 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da feci kaza: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Arif Ö. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzurum'da feci kaza: 3 ölü

Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

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