Yangın saat 13.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çıktı.

Bursa İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/EEsWk8nMbt pic.twitter.com/aR5fxTWR0E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2022

Mobilya malzemeleri üreten fabrikadaki talaş kazanında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Ölü sayısı 2'ye yükseldi"

Olayın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikaya giderek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, olayda ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi.

Haber alınamayan bir kişinin olduğunu anlatan Canbolat, "Fabrikada silolar ve buhar kazanının olduğu bölgede bir patlama oluyor. Ekiplerimizce bu bölgede bir kişinin daha cesedi bulundu. Vefat sayısı 2'ye yükseldi. Haber alınamayan bir çalışan vardı. Bu kişinin o personel olup olmadığını araştırıyoruz. Ekiplerimizin incelemeleri sürüyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere, haber alınamayan kişinin hizmet alımıyla çalıştığını söyledi.