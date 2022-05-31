Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asker uğurlamasında havaya ateş açan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 29 Mayıs'ta Merkez Mahallesi'nde asker uğurlama sırasında havaya pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, asker uğurlama sırasında kullandıkları pompalı tüfekle Güneştepe Mahallesi'nde yakalandı.
Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılan A.E.G. ile M.Y.S. serbest bırakıldı.
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