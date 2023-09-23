Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.09.2023 01:59

Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada, 3 iş yeri çalışanı yaralandı.

Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanı çalışanları ile Mertcan A. arasında tartışma çıktı.

Mekanın dışına taşan kavgada Mertcan A, iş yeri çalışanları Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ve Efendi Doğan'ı silahla yaraladı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun karşısındaki özel hastaneye ulaştırıldı. Yaralılardan Ergün'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından aracıyla kaçan Mertcan A'yı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kiraladıkları rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:52
Ankara'daki diplomatlara ve ailelerine geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı
02:39
Heniyye'den, İsrail'in yaraladığı gazeteciye gösterilen ilgi için Türkiye'ye teşekkür
01:36
Kiraladıkları rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheli yakalandı
03:30
İzmir’de çıkan fabrika yangını söndürüldü
00:57
Bodrum açıklarındaki teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı
00:37
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor
FOTO FOKUS
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ