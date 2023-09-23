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Türkiye
AA 23.09.2023 01:33

Kiraladıkları rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da 15 katlı bir rezidansın dairesinde uyuşturucu ürettikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraladıkları rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda A.H. ile A.T'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve kiraladıkları evi uyuşturucu üretim amacıyla kullandıkları bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki daireye operasyon düzenlendi.

Kapıyı kırarak içeriye giren polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

"Tim" ve "Geeta" adlı 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında evde yapılan aramada, yatak bazasının altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilogram eroin ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi.

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