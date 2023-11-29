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Türkiye
AA 29.11.2023 05:45

Bursa'da eğitime "fırtına" engeli

Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bursa'da eğitime "fırtına" engeli

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'nın 5 ilçesinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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