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Türkiye
İHA 29.11.2023 00:33

Bursa'da fırtına: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.

Tophane'de uçan çatı parçası belediye otobüsünün üzerine devrildi. 2 yolcu yaralandı.

Valilik, fırtınanın yarın 15.00'e kadar devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Bursa Valiliği güneyli yönlerden kuvvetli fırtına yaşanacağını, bunun yarın 15.00'e kadar etkili olacağını belirterek, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarmıştı.

Akşam saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde çok sayıda ağaç devrildi. Tophane semtinde uçan bir çatı belediye otobüsünün üzerine devrildi.

Otobüsün arka camı patlarken, yaralanan 2 yolcu ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağaçlar köklerinden söküldü

Yine Tophane semtinde ağaçlar devrildi. Setbaşı, Yıldırım, yakın çevre yolu, Haşimişcan Caddesi, Çirişhane, Kent Meydanı'nda ve bir çok noktada fırtına sebebiyle ağaçlar köklerinden söküldü.

Çok sayıda çatı uçması olayı gerçekleşirken, tenteler ve sert cisimler de havada uçtu.

AFAD, İtfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri de teyakkuz durumuna geçirilirken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sürekli kriz merkezinden bilgi aldı.

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