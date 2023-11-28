Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.11.2023 23:29

Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek, toplam değeri 272 bin TL olan 10 adet senet ele geçirildi. İl genelinde Kütahya Siber Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalarda "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik projeli dosya çerçevesinde teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde 22 Kasım ve 26 Kasım 2023 tarihlerinde Kütahya merkezli Kütahya merkez ve İstanbul’da operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek, toplam değeri 272 bin TL olan 10 adet senet ele geçirildi. Ayrıca toplam değerleri 3 Milyon TL olan 1 adet ev ve 1 adet otomobile suçtan elde edilen gelir çerçevesinde el konuldu.

Müşteki olabileceği değerlendirilen 25 şahıs tespit edilip, ifadeleri alındı. Soruşturma çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahıstan H.B. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER
İstanbul Kütahya Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
00:51
Fırtına, Sakarya’nın turistik ilçesini yıktı geçti
00:46
Çanakkale'de fırtına: Yazlık evler ve işletmelerin çatıları uçtu
00:37
Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu: Karar Resmi Gazete'de
00:55
Bursa'da fırtına: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı
00:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
Kapadokya'da "beyaz" şölen
Kapadokya'da "beyaz" şölen
FOTO FOKUS
Bursa'da fırtına: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı
Bursa'da fırtına: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ