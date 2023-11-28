Sibergöz-7 Operasyonu'nda yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda 7 şüpheli daha yakalandı.

Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 59'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 57'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, bu hesapları yasa dışı bahis paralarının çekilmesinde kullandıkları belirlendi.

Zanlıların, yasa dışı bahis paralarını faaliyetlerini yürüttükleri suç ofislerinden valizlerle Balıkesir'e taşıdıkları ve burada belirlenen kuyumcu üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladıkları tespit edildi. Ayrıca dijital materyallerde çok sayıda bahis sitesine ait veriler bulundu.

Operasyonun geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları iddiasıyla 52 şüphelinin yakalandığını, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu duyurmuştu.

Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir merkezli 25 Nisan'da 5 ilde gerçekleştirilen "Kuzenler" operasyonunda, 43 şüpheli yakalanmış, 39 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyonda 30 milyon liraya, 15 lüks araca, 4 tabanca, 1 tüfek ve 68 fişeğe el konulmuştu.

Bu operasyonda alınan ifadeler ve materyal incelemesi sonucu elde edilen veriler neticesinde Sibergöz-7 Operasyonu düzenlendi.