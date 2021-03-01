Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayarak, kaçtı. Ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde aynı evde kalan Songül Ü. ile Şenol Y. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol Y. tüfekle ateş ederek Songül Ü.'yü bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Songül Ü., 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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