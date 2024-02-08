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Türkiye
AA 08.02.2024 07:20

Bursa'da bir kişi annesini, babasını ve kardeşini öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

Bursa'da bir kişi annesini, babasını ve kardeşini öldürdü

Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli A.Y. babası S.Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli babasını, ardından da araya girmek isteyen annesi Z.Y. ve erkek kardeşi M.Y'yi  bıçak ve pompalı tüfekle öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı.

Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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