Bursa'da başıboş köpekler işe giden kadına saldırdı

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Esra Kuloğlu, işe gitmek için yürüdüğü sırada bir grup başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Çantasıyla köpekleri uzaklaştırmaya çalışan Kuloğlu, bacağından hafif şekilde yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaşadığı olayı anlatan Kuloğlu, her gün aynı güzergahı kullandığını belirtti.

Daha önce de aynı bölgede benzer bir olayın yaşandığını ifade eden Kuloğlu, şunları kaydetti:

"Sabah işe giderken bir anda köpeklerin saldırısına uğradım. Çantamla kendimi korumaya çalıştım. Daha önce burada bir çocuğa da saldırmışlardı. Bazı iş arkadaşlarımız bu yoldan geçerken korkuyor. Her gün aynı tedirginliği yaşıyoruz. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

Mahalle sakinleri de özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgedeki başıboş köpeklerin sayısının arttığını, bu durumun başta çocuklar olmak üzere yayalar için tehlike oluşturduğunu dile getirdi.