Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Çevredeki bir vatandaş da o anları görüntüledi.
Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Bir süre çöp konteynırlarından yemek arayan sürü, geldikleri ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
O anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa
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