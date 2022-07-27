Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 16 yabancı uyruklu şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.