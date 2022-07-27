Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
Başkentte terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 16 yabancı uyruklu zanlıdan 15'i yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 16 yabancı uyruklu şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ Ankara Terörle Mücadele
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