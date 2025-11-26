Duman 12.6ºC Ankara
AA 26.11.2025 11:24

Bursa'da 56 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bursa'da 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari 240 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

Bursa'da 56 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "adam öldürme, hakaret, infaz kurum veya tutukevine yasaklı madde sokmak, kamu malına zarar verme" suçlarından aranan Y.S. için çalışma yürüttü.

Yapılan saha ve kamera çalışmalarında, toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan Y.S'nin adres değiştirdiği tespit edildi.

Firari kişi, 30 iş yerine ait toplam 240 saat kamera kaydı incelenmesi sonucunda, Yıldırım ilçesi, Namazgah Mahallesi'nde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa Polis
Hijyen kurallarını çiğneyen restorana en üst sınırdan ceza
