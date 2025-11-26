Duman 12.6ºC Ankara
AA 26.11.2025 10:56

Hijyen kurallarını çiğneyen restorana en üst sınırdan ceza

İstanbul Esenyurt'ta, zabıta ekiplerinin hijyen kontrolleri sırasında sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen restorana en üst sınırdan ceza uygulandı.

Hijyen kurallarını çiğneyen restorana en üst sınırdan ceza
[Fotograf: İHA]

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri kapsamında Piri Reis Mahallesinde faaliyet gösteren bir restoranda uygunsuzluklar tespit etti.

Yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı belirlenirken, sağlıksız koşullar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

İncelemeler sonucunda restorana en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişebilmesi için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini, hijyen koşullarını ihlal eden işletmelere karşı gerekli tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
İstanbul Zabıta
