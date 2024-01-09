Bursa'da 250'yi aşkın tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Y. ve Veysel G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerine baskın yaptı.

İbrahim Y'nin evinde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 153 sikke ve 36 obje, 30 sütun başı, 34 pişmiş toprak kabı parçası, mızrak ve ok uçları, mezar taşı parçaları, insan figürlü taş, kabartma, hançer, şamdan, metal tabanca iskeleti, el dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli Veysel G'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.