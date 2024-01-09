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Türkiye
AA 09.01.2024 16:24

Bursa'da 250'yi aşkın tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 parçanın üzerinde tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 250'yi aşkın tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Y. ve Veysel G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerine baskın yaptı.

İbrahim Y'nin evinde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 153 sikke ve 36 obje, 30 sütun başı, 34 pişmiş toprak kabı parçası, mızrak ve ok uçları, mezar taşı parçaları, insan figürlü taş, kabartma, hançer, şamdan, metal tabanca iskeleti, el dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli Veysel G'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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