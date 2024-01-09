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Türkiye
AA 09.01.2024 15:56

Anne ve çocuğunu düşüren minibüs sürücüsüne ceza

Esenyurt'ta ani manevra yaparak, tartıştığı anne ve çocuğunun minibüs içinde düşmesine yol açan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi. Araç ruhsatı da geçici olarak askıya alınan sürücüye, 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

Anne ve çocuğunu düşüren minibüs sürücüsüne ceza

Minibüse 2 çocuğuyla binen kadın, aracın yanlış olduğunu anlayınca ücret ödemeden inmek istedi. Bunun üzerine minibüs şoförü E.G. ile kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü, kapıları açmayıp bir anda hızlanarak anne ve çocuğunu araç içerisinde düşürdü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şoför hakkında, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında "kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması" maddesinden işlem yaptı.

Araç ruhsatı geçici olarak askıya alınan ve Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edilen sürücüye ayrıca zabıta ekiplerince 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

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