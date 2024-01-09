Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu

İstanbul'daki olay 2 Aralık'ta yaşandı. Annesinin doğum gününde yediği çikolatalı badem şekeri, 2 yaşındaki Timurhan'ın boğazına kaçtı. Ailenin müdahalesiyle çocuk yeniden nefes almaya başladı. Hastanede yapılan kontrolün ardından evine gönderildi.

2 kez kalbi durdu, entübe edildi

2 hafta sonra, çocuk bir anda ateşlendi. Grip nedeniyle akciğer enfeksiyonu geçirdiği düşünülse de durumu gittikçe kötüleşti. 2 kez kalbi durdu, entübe edildi.

Sorunun, ciğerine kaçan badem parçasından kaynaklandığı, yapılan bronoskopi ile ortaya çıktı.

Ailenin öyküyü detaylı anlatmasıyla konulan doğru tanı, Timurhan'ı hayata bağladı. 28 gün süren zorlu sürecin ardından Timurhan sağlığına kavuştu. Ailesi rahat bir nefes aldı.

"Çocuğumuz ikinci defa doğdu"

Baba Ferhat Polat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Biraz büyük bir çikolatalı, bademli şeker yuttu. Bir anda yutamadığı için sırtına vurduk ama tam çıkaramadım bir kısmı çıktı sanırım. Normal nefesi her şey düzeldi. Doktor bey gerekli bakımları yaptı. O anda nefes darlığı yaşamıyordu çocuğumuz anne de influenza olduğu için eşim çocuğun hastalığı ve soğuk algınlıklarıyla karşılaştırıldı. Sadece bizim çocuğumuz değil, bizim gibi hiçbir aile bu sorunları yaşamasın. Benzer şeyler yaşamasın. Ölüyorsunuz ve çocuğunuzla beraber tekrar diriliyorsunuz. Rabb'im ikinci defa çocuğumuzu bize yaşattı, ikinci defa doğum gününü yaşadık biz."

"Akciğere kaçan cisim ölüme götürebilir"

Yabancı cisim aspirasyonlarının ilk aşamada tespit edilmediği zaman çocuklarda tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına neden olduğunu belirten İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Sağ, "Genellikle küçük yaş grubunda görebiliyoruz bunu, bu çok ciddi bir hadise, bunun sonucunda çocuğun ölümüyle allah göstermesin, sonuçlanabilen veya ömür boyunca yatağa bağımlı kalabilmesine neden olan bir hadise. Brokoskopla bronşlara girilerek bu yabancı ismin çıkartılması çocuğu yaşamı için çok önem arz etmektedir “ diye konuştu.

Sağ, ailelerin doğru tanı için hekimlere eksiksiz bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

"Ailenin de öykü verirken işte bu çocuk elinde bir badem vardı, birden boğazına kaçırdı ve birden nefesi gitti gibi bir hikayeyle gelir ise herhangi bir tetkik yapmaya lüzum görmeden eğer bir şüphe ciddi bir şüphe de var ise direkt ile yabancı cismin araştırılması çok büyük önem arz etmektedir."

