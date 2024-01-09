Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.01.2024 14:28

Sahte "kiralık bungalov" dolandırıcılarına operasyon: 25 gözaltı

Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte "kiralık bungalov" dolandırıcılarına operasyon: 25 gözaltı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Mustafa A'nın, bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fizik takibin ardından polis, şüphelilerin, "kiralık bungalov" temasını kullanarak internet sitesi ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan kapora ve kiralama bedeli adı altında ve "oltalama" yöntemiyle şantaj yoluyla para aldıklarını belirledi.

Ekipler, zanlıları yakalamak amacıyla Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, toplam 500 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz, 102 gram altın ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan A.Ö'nün, dolandırıcılık faaliyetini yürüten şebekenin elebaşı olduğu, geçen hafta Mersin'de silahla bir kişiyi yaralamaktan arandığı öğrenildi.

Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Nevşehir Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Hatay, coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
15:50
Fatih Camii saldırganı adliyeye sevk edildi
15:37
İsrail'de "soykırım" davasını destekleyen milletvekilinin ihracı için hazırlanan önerge
15:37
Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü, 2 yaralı
15:35
Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
15:27
AB'de hesaplar Charles Michel sonrasında dümene Orban'ın geçmemesi için yapılıyor
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler
FOTO FOKUS
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ