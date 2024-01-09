Puslu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.01.2024 13:41

Manisa'da 7 ayda iki kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi

Manisa Valiliği, dün yangın çıkan geri dönüşüm tesisinin mühürlendiğini, tesisin tasfiye süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Manisa'da 7 ayda iki kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde dün çıkan ve müdahale sonucu söndürülen yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangın ve sonrasında bölgede yapılan ölçümlerde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durumun saptanmadığının bildirildiği açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre izin ve lisansı iptal edilen tesisin Valilik oluruyla mühürlendiği ifade edildi.

Tesisin tasfiye sürecinin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Muradiye OSB'deki tesiste 22 Haziran 2023'te çıkan yangın 19 saatte helikopter desteğiyle söndürülebilmiş, aynı tesiste dün de saat 14.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü. İlk yangının ardından tesisin çevre izin ve lisansının iptali için çalışma başlatılmıştı.

ETİKETLER
Manisa Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Hatay'daki basın mensupları, Gazeteciler Günü'nü buruk karşılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
14:11
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze Şeridi'nde daha fazla "insani ara" istedi
14:09
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
14:13
Bakan Bayraktar: Kritik madenlerde tüm ülkelerle işbirliğine hazırız
14:05
CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor
13:56
Heniyye: İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hedefini gerçekleştiremedi
Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
FOTO FOKUS
Ayrım duvarları gölgesindeki Batı Şeria
Ayrım duvarları gölgesindeki Batı Şeria
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ