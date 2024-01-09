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Türkiye
AA 09.01.2024 13:10

Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, 17.00'de başlayacak yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini aktardı.

Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.

Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor

17.00'de başlayacak kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Meteoroloji, yayımladığı haritayla 19 kenti de gök gürültülü sağanak, fırtına ve kar yağışı için uyarmıştı.

19 ile "kar, yağmur, fırtına" uyarısı
19 ile "kar, yağmur, fırtına" uyarısı

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