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Türkiye
AA 09.01.2024 12:43

Ayvalık'ta sağanak: Ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lodosla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Ayvalık'ta sağanak: Ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı
[Fotograf: AA]

İlçede dün akşam başlayıp sabahtan itibaren etkisini artıran sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

Bazı apartmanların bodrum katları ile 150 Evler Mahallesi'ndeki kimi iş yerlerini etkileyen su baskınları, ilçenin en büyük mahallesi Altınova'daki ekili arazilerde de zarara yol açtı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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